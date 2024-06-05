Закарпатку затримали на гарячому разом із чотирма чоловіками, яких вона намагалася переправити в Угорщину

На Закарпатті СБУ разом з прикордонниками викрили злочинну групу під керівництвом 34-річної мешканки села Заріччя Хустського району, яка щомісяця переправляла через кордон близько 30 військовозобов’язаних чоловіків. Закарпатку затримали на гарячому разом із чотирма ухилянтами, яких вона намагалася переправити в Угорщину.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, жінці допомагали двоє спільників – 21-річна жителька села Підгірне та 23-річний житель села Загаття, які підвозили ухилянтів у прикордоння. За незаконний перетин кордону військовозобов’язані сплачували від 7 до 9 тисяч доларів.

«34-річну жительку села Заріччя Хустського району, разом із чотирма чоловіками, яких вона намагалася переправити в Угорщину, затримали на околиці села Велика Бийгань. За незаконну оборудку закарпатка планувала отримати від своїх клієнтів 31 тисячу доларів», – інформують в ДПСУ.

За даними СБУ щомісяця послугами переправниці та її спільників користувалися близько 30 осіб.

Затриманим оголосили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.