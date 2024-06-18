Голова Трускавецького міського суду Львівщини Володимир Марчук

Голова Трускавецького міського суду Львівщини Володимир Марчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Власного авто або нерухомості Володимир Марчук не має. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році суддя Володимир Марчук отримав 1,2 млн грн зарплати від теруправління Державної судової адміністрації у Львівській області. Його дружина Марія декларує 233 тис. грн зарплати у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій. Голова суду зберігає свої заощадження (грошові активи) переважно готівкою (50 тис. доларів), але також декларує близько 300 тис. грн на банківському рахунку.

Володимир Марчук має право користуватись авто Volkswagen Golf (2004 року випуску) та житловим будинком у селі Воля-Блажівська неподалік Старого Самбора. Власного авто або нерухомості суддя не має. Його дружина Марія Марчук із 2021 року є власницею квартири (67,7 м2) та нежитлового приміщення (4,8 м2) у Самборі.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.