Голова Стрийського міськрайонного суду Львівської області Степан Сас

Голова Стрийського міськрайонного суду Львівської області Степан Сас оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Степан Сас отримав 1,2 млн грн зарплати у суді, його дружина Роксолана вказала 310 тис. грн зарплати від Центру первинної медико-санітарної допомоги Стрия. Свої заощадження (грошові активи) голова суду зберігає у гривні та готівкою – 1,1 млн грн.

Суддя має квартиру в Стрию (143,8 м2), а його дружина Роксолана Сас має право користуватись земельною ділянкою із незавершеним будинком у селі біля Мостиськ. Подружжя не набувало нової нерухомості уже понад 10 років. Із 2020 року Степан Сас їздить на автомобілі Hyundai Grand Santa Fe (2014 року випуску).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.