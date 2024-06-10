Голова Червоноградського суду Андрій Жураковський подав декларацію про доходи за 2023 рік
Андрій Жураковський декларує мільйонну зарплату та не має власної нерухомості чи авто
Голова Червоноградського міського суду Львівської області Андрій Жураковський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Жураковський отримав 1,1 млн грн зарплати у суді, ще понад 1 млн грн доходів від підприємницької діяльності декларує дружина судді Андріана. Додамо, що Андрій Жураковський став головою Червоноградського міського суду у 2023 році.
Андріана Жураковська є власницею земельної ділянки та житлового будинку (127 м2) у Львові, у Червонограді вона має право користуватись квартирою (59 м2) та нежитловим приміщенням, ще одне вона орендує. У голови суду немає власної нерухомості, а також власного авто.
Андрій Жураковський може користуватись двома авто, але жодне з них йому не належить: дружинин Lexus ES 250 (2018 року випуску), батьків Lexus NX 300H (2016 року випуску). У 2023 році дружина судді придбала мотоцикл KTM 390 Adventure (2023 року випуску), яким теж може користуватись Андрій Жураковський.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.