Андрій Жураковський став головою Червоноградського міського суду у 2023 році

Голова Червоноградського міського суду Львівської області Андрій Жураковський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Андрій Жураковський отримав 1,1 млн грн зарплати у суді, ще понад 1 млн грн доходів від підприємницької діяльності декларує дружина судді Андріана. Додамо, що Андрій Жураковський став головою Червоноградського міського суду у 2023 році.

Андріана Жураковська є власницею земельної ділянки та житлового будинку (127 м2) у Львові, у Червонограді вона має право користуватись квартирою (59 м2) та нежитловим приміщенням, ще одне вона орендує. У голови суду немає власної нерухомості, а також власного авто.

Андрій Жураковський може користуватись двома авто, але жодне з них йому не належить: дружинин Lexus ES 250 (2018 року випуску), батьків Lexus NX 300H (2016 року випуску). У 2023 році дружина судді придбала мотоцикл KTM 390 Adventure (2023 року випуску), яким теж може користуватись Андрій Жураковський.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.