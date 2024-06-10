Степан Коханчук є міським головою Радехова із 2015 року

Міський голова Радехова та очільник місцевої ОТГ Степан Коханчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Степан Коханчук отримав 473 тис. грн зарплати у Радехівській міськраді. Його дружина Лілія та син Назар є підприємцями та займаються роздрібною торгівлею. У декларації вказано 2,7 млн грн доходів дружини посадовця та 372 тис. грн – його сина. У мера та його рідних, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів).

Подружжя має низку об’єктів нерухомості на території Червоноградського району, зокрема практично усі розташовані у Радехівській громаді. Зокрема, сім земельних ділянок (дві перебувають в оренді) та дев’ять приміщень (власні та орендовані). Лілія Коханчук має квартиру у Львові (51,9 м2), а син подружжя Назар – житловий будинок у Радехові (186 м2) та земельну ділянку.

У 2022 році Назар Коханчук став власником буса Ford Transit (2017 року випуску), але у декларації не вказана його вартість, Лілії Коханчук належить Kia Sportage (2019 року випуску), Степан Коханчук є власником фургона Mercedes-Benz 210 D (1999 року випуску) та вантажопасажирського авто Mercedes-Benz 100 D (1988 року випуску).

54-річний Степан Коханчук є міським головою Радехова із 2015 року, а із 2019 року очолює місцеву ОТГ. До цього він був депутатом Радехівської районної ради та приватним підприємцем.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.