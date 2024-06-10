Мер Радехова Степан Коханчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Міський голова Радехова та очільник місцевої ОТГ Степан Коханчук оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Степан Коханчук отримав 473 тис. грн зарплати у Радехівській міськраді. Його дружина Лілія та син Назар є підприємцями та займаються роздрібною торгівлею. У декларації вказано 2,7 млн грн доходів дружини посадовця та 372 тис. грн – його сина. У мера та його рідних, згідно з декларацією, немає жодних заощаджень (грошових активів).
Подружжя має низку об’єктів нерухомості на території Червоноградського району, зокрема практично усі розташовані у Радехівській громаді. Зокрема, сім земельних ділянок (дві перебувають в оренді) та дев’ять приміщень (власні та орендовані). Лілія Коханчук має квартиру у Львові (51,9 м2), а син подружжя Назар – житловий будинок у Радехові (186 м2) та земельну ділянку.
У 2022 році Назар Коханчук став власником буса Ford Transit (2017 року випуску), але у декларації не вказана його вартість, Лілії Коханчук належить Kia Sportage (2019 року випуску), Степан Коханчук є власником фургона Mercedes-Benz 210 D (1999 року випуску) та вантажопасажирського авто Mercedes-Benz 100 D (1988 року випуску).
54-річний Степан Коханчук є міським головою Радехова із 2015 року, а із 2019 року очолює місцеву ОТГ. До цього він був депутатом Радехівської районної ради та приватним підприємцем.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.