Євген Москвяк є заслуженим лікарем України

Директор Жовківської лікарні Євген Москвяк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Євген Москвяк отримав 501 тис. грн зарплати у Жовківській лікарні та 86 тис. грн пенсії. Головний лікар проживає із дружиною, але, згідно з декларацією, вона не мала доходів у минулому році.

У власності Євгена Москвяка є квартира (140 м2) та гараж у Львові. Цю нерухомість він набув ще понад 15 років тому, протягом останніх років нового майна медик не купував. Директор лікарні їздить на авто Lexus RX (2010 року випуску), яке придбав ще у 2010 році.

65-річний Євген Москвяк понад 25 років працював головним лікарем комунальної міської лікарні для невиліковно хворих «Хоспіс» у Львові, у 2022 році очолив міську лікарню в Жовкві. Він є заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук та доцентом кафедри соціальної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.