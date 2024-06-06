Олег Омелян очолює Кам’янку-Бузьку із 2010 року

Міський голова Кам’янки-Бузької та очільник ОТГ Олег Омелян оприлюднив декларацію про свої доходи у 2023 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, загальний річний дохід подружжя перевищив мільйон гривень. У 2023 році Олег Омелян отримав 758 тис. грн зарплати у Кам’янка-Бузькій міськраді, його дружина Іванна декларує 198 тис. грн зарплати від кредитної спілки «Самопомочі» та 90 тис. грн від відчуження нерухомості.

Протягом останніх років подружжя не купувало нової нерухомості чи авто. Олег Омелян є власником двох земельних ділянок та житлового будинку (162 м2) у Кам’янці-Бузькій, йому також належить нежитлове приміщення (505 м2) у селі Ягідня біля міста. Іванна Омелян є співвласницею іншої квартири у Кам’янці-Бузькій (46 м2). Мер із 2019 року є власником авто Škoda Octavia (2014 року випуску).

Нагадаємо, що 52-річний Олег Омелян очолює Кам’янку-Бузьку із 2010 року, із 2017 року він також очолює місцеву територіальну громаду (ОТГ).

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.