Мер Жовкви представив нового керівника колективу лікарні

Директором Жовківської лікарні на Львівщині призначили 64-річного відомого львівського лікаря Євгена Москвяка, який досі очолював львівську лікарню «Хоспіс».

«Від сьогодні в КНП «Жовківська лікарня» новий директор – кандидат медичних наук, заслужений лікар України з великим управлінським досвідом Євген Москвяк», – повідомив міський голова Жовкви Олег Вольський 13 вересня у Facebook.

Нового керівника міської лікарні представили колективу. Олег Вольський також зазначив, що Євген Москвяк приступив до виконання повноважень на час воєнного стану.

64-річний Євген Москвяк дотепер понад 25 років працював головним лікарем комунальної міської лікарні для невиліковно хворих «Госпіс» у Львові. Він є заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук та доцентом кафедри соціальної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Був членом Народної партії Литвина та на місцевих виборах 2006 року балотувався за списком Народного блоку Литвина до Львівської міськради.

Нагадаємо, двоє попередніх керівників Жовківської районної лікарні позбулися посади зі скандалом. Ігоря Шевціва звільнили взимку минулого року після того, як через відсутність електропостачання в лікарні померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ. Наступного керівника лікарні Ореста Бакума навесні цього року затримали на хабарі за виготовлення довідок для ухилянтів.