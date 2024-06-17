Роман Кізима є дитячим онкологом вищої категорії

В.о. генерального директора «Центру дитячої медицини» у Львові Роман Кізима оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Кізима отримав понад 900 тис. грн доходів, у цю суму входять зарплати від Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, «Клінічного центру дитячої медицини» та виплати від БФ «Таблеточки». Дружина медика Христина вказала 51 тис. грн зарплати у «Софтсерві» та 35 тис. грн соцвиплат.

У власності Христини Кізими є квартира (113 м2) та два нежитлові приміщенні (1,7 м2 та 2,2 м2) у Львові. Роман Кізима немає власної нерухомості чи авто. Власницею єдиного авто Ford Explorer (2017 року випуску) є Христина Кізима. Автомобіль вона придбала у 2021 році за 621 тис. грн, протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.

Роман Кізима є дитячим онкологом вищої категорії. У 2023 році Кізима став в.о. генерального директора об’єднаної дитячої лікарні «Центр дитячої медицини», до якого увійшли дві дитячі лікарні Львівщини – обласна лікарня «Охматдит» і Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. До цього медик працював на посаді в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.