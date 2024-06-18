З квартири вилучили 6,5 кг ртуті і передали на утилізацію

У понеділок, 17 червня, на Левандівці у Львові мешканець виявив у квартирі пляшки з ртуттю та викликав рятувальників. Загалом з помешкання вилучили 6,5 кг ртуті.

Як повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, увечері до рятувальників та правоохоронців звернувся власник квартири на вул. Левандівській, 28 (Залізничний район), який знайшов у своєму помешканні дві скляні пляшки ртуті.

«Ємності з ртуттю вагою 6,5 кг працівники поліції вилучили та передали сьогодні для подальшої утилізації в міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони», – повідомили в львівській мерії.

Нагадаємо, ртуть – метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легкорухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення – 38,87°C. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується. Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.