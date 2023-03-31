Ртуть виявили випадково під підлогою на горищі

У четвер, 30 березня, під час демонтажу підлоги в приватному будинку у Винниках господарі виявили 12,5 кг ртуті. На місце негайно викликали рятувальників, адже небезпечний та отруйний для людини метал був як і у закритих посудинах, так і розлитий.

Випадок трапився у приватному одноповерховому будинку у Винниках на вул. Івана Гонти. Під час демонтажу підлоги на горищі господарі виявили кілька закритих посудин, а також розлиту поруч ртуть.

«Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом у кількості 2500 грамів та провели демеркуризаційні роботи. Загальна кількість виявленої ртуті – 12 500 грамів», — повідомила прес-служба ДСНС.

Зібрану ртуть передали в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради на зберігання та подальшу утилізацію.