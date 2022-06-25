Чоловіків затримали за 12 кілометрів від міста Сарни, що на Рівненщині

Неподалік міста Сарни на Рівненщині поліція спільно з СБУ затримала двох чоловіків, які перевозили у автомобілі близько кілограма ртуті. Отруйну речовину вони планували вивезти за кордон та продати іноземцям. Ртуть вилучили на експертизу, а автомобіль забрали на спецмайданчик. Зловмисникам загрожує до трьох років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, чоловіків з ртуттю затримали близько 19:30 у четвер, 23 червня, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів», неподалік села Немовичі Сарненського району.

Правоохоронці зупинили автомобіль Peugeot 308, за кермом якого був 75-річний мешканець Рівного. У салоні також перебував пасажир – 57-річний мешканець Івано-Франківська. «Під час проведення огляду поліцейські виявили у наплічнику металеву колбу з відповідним маркуванням із невідомою речовиною, схожою на ртуть, вагою близько кілограма», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додали​, що чоловіки планували вивезти ртуть за кордон, щоб там продати іноземцям.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 321 ККУ (незаконне перевезення отруйних речовин). Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Ртуть вилучили на експертизу, а автомобіль доправили на спецмайданчик.