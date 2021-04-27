Ртуть виявили під час ремонту квартири у львівській багатоповерхівці

У вівторок, 27 квітня, зранку в одній з квартир у багатоповерхівці на вул. Стрийській у Львові виявили 600 грамів ртуті. Кульки ртуті виявили під час ремонту під підлогою.

«О 10:51 до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул. Стрийській, 75 під час ремонтних робіт в одній з квартир дев'ятиповерхового житлового будинку виявили кульки металевої ртуті. На місці події працювали фахівці відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Рятувальники зібрали ртуть механічним способом та провели демеркуризацію», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Кульки ртуті виявили під час ремонту під підлогою

На місці з’ясувалося, що кульки ртуті виявили в кімнаті площею 11 м2 під підлогою після демонтажу паркету. Загалом зібрали 600 г ртуті, яку передали на зберігання та утилізацію в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР. Наразі невідомо, як ртуть опинилася під підлогою у квартирі.

Зазначимо, що у Львові ртуть приймають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР за адресою вул. Донецька, 7.