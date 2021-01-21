Наразі не відомо, як ртуть опинилася на підлозі під’їзду

У під’їзді львівського будинку на вул. Куліша, 31а виявили 550 г ртуті. Рятувальники передали ртуть на зберігання та утилізацію Львівській міськраді.

Як повідомили в ГУ ДСНС Львівщини, інцидент трапився 21 січня. До рятувальників надійшло повідомлення, що на першому поверсі під’їзду двоповерхового житлового будинку в центрі Львова виявили ртуть.

На місце події виїхали працівники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону ДСНС у Львівській області, які зібрали 550 г ртуті. Її передали на зберігання та утилізацію в управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради. Наразі не відомо, як ртуть опинилася на підлозі під’їзду.

Зазначимо, що у Львові ртуть приймають в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР за адресою вул. Донецька, 7.