Рятувальники провели заміри повітря, шкідливих випарів ртуті не зафіксовано

У Хмельницькому рятувальники зібрали 525 грамів ртуті, розлитої біля приватного будинку на вулиці Набережній. Наразі невідомо, хто саме і навіщо розлив таку кількість небезпечної речовини. Наразі вся ртуть зібрана, її передали на утилізацію. Шкідливих випарів у повітрі не зафіксували.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, виклик про подію до рятувальників надійшов близько 08:40 у п'ятницю, 8 квітня. Зазначалось, що біля приватного будинку, що на вулиці Набережній у Хмельницькому, стався розлив ртуті.

«До місця події було спрямовано групу спеціальних робіт з радіаційного і хімічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області на пересувній хіміко-радіологічній лабораторії. На місці події факт про розлив підтвердився», – йдеться у повідомленні.

Сумарно рятувальники зібрали 525 грамів ртуті та передали її на подальшу утилізацію. Фахівці також провели заміри щодо концентрації парів ртуті у повітрі, перевищень не виявили. Хто саме розлив таку кількість ртуті, а також інші обставини інциденту з'ясовує поліція.