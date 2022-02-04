Чоловік у суді пояснив, що достеменно не знав, що перевозить у сумці

Громадянин Словаччини, який за 200 тис. євро погодився перевезти 3,5 кг ртуті через українсько-словацький кордон, відбувся умовним покаранням: суд призначив йому іспитовий термін на рік, чоловіка звільнили з-під варти одразу в залі суду та відпустили.

Як зазначається у вироку Ужгородського міськрайонного суду, словацький програміст Іван Л. у жовтні 2021 року приїхав в Україну та придбав у невідомого два скляні контейнери ртуті по 1,9 кг кожен. Контейнери чоловік обмотав штанами, поставив у свою спортивну сумку та намагався нелегально перевезти на територію Словаччини через пішохідний пункт пропуску«Малі Селменці», де його затримали українські контррозвідники. Тоді прес-служба СБУ повідомляла, що громадянин Словаччини мав доставити і продати ртуть замовнику на території Євросоюзу за 200 тис. євро.

За матеріалами справи, на кожному контейнері, який вилучили у словака на кордоні, була заводська етикетка з написом «Ртуть» та «маса нетто 1730 г» кожна. Відповідно до висновку експерта, вилучена речовина дійсно є отруйною ртуттю металічною.

Під час судового засідання Іван Л. свою вину визнав повністю, розкаявся, сказав, що шкодує про вчинене та пояснив, що за місяць до вчинення злочину в Україні зустрівся із невідомим чоловіком, який запропонував йому перенести сумку з багажем через кордон за гроші. Пізніше невідомий дав йому спортивну сумку синього кольору запевнив, що там немає ніяких заборонених речовин і жодних проблем на кордоні виникнути не повинно. Словак, зрозумівши, що у сумці знаходиться щось заборонене, перепитав чоловіка про вантаж однак, його запевнили, що у сумці знаходяться мікросхеми та військові деталі. Замовник привіз словака у пункт пропуску, зазначивши, що у Словаччині його зустрінуть люди, які заберуть сумку і віддадуть гроші.

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Маріанна Крегул врахувала визнання вини та каяття обвинуваченого, визнала громадянина Словаччини Івана Л. винним за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 ККУ (закінчений замах на контрабанду; контрабанда отруйних речовин) та засудила його до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на рік. Словака звільнили з-під варти у залі суду, він буде зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації до правоохоронців та зміну місця проживання, роботи або навчання. Крім того, обвинувачений зобов’язаний сплатити понад 15 тис. грн за проведення експертиз. Словак має право на оскарження вироку протягом 30 днів.