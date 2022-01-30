Чоловік пояснив, що перевозив техніку на прохання знайомого

На кордоні зі Словаччиною у 28-річного водія мікроавтобуса митники вилучили незадекларовані ігрові приставки на 800 тис. грн. Чоловік пояснив, що товар його попросив перевезти знайомий із Чехії.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської митниці, мікроавтобус із контрабандними ігровими приставками затримали на українсько-словацькому кордоні у суботу, 29 січня. За кермом перебував 28-річний житель Тячівського району. Під час перевірки у мікроавтобусі серед особистих речей митники знайшли 148 нових ігрових приставок різних моделей.

28-річний водій пояснив митникам, що перевезти техніку із Чехії в Україну його попросив знайомий. За попередніми оцінками, вартість ігрових приставок становить 800 тис. грн. Весь товар митники конфіскували.

Інспектори митниці зафіксували порушення за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю). Остаточну вартість ігрових приставок встановить експерт, справу передадуть до суду.