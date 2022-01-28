Срібні ланцюжки водій заховав у коробці для інструментів

У пункті пропуску «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, у водія мікроавтобуса Mercedes вилучили 20 кг срібних ювелірних ланцюжків та застібок до них. Ювелірні вироби були сховані у пакетах під пасажирським сидінням.

Як повідомляє прес-служба Чопського прикордонного загону, приховані ювелірні вироби виявили на кордоні у Чопі ввечері четверга, 27 січня. Мікроавтобус Mercedes їхав зі сторони Угорщини в Україну, за кермом перебував українець. Під час перевірки прикордонники запідозрили, водій перевозить товари, приховані від контролю.

«Під час огляду прикордонники знайшли у мікроавтобусі пакети з виробами з металу. Під переднім пасажирським сидінням у ніші для інструментів правоохоронці знайшли ланцюжки та застібки до них з металу білого кольору, за зовнішнім виглядом схожого на срібло. Загальна вага виявлених предметів склала майже 20 кг», - йдеться у повідомленні прес-служби.

Для остаточного встановлення виду металу та оцінки вартості ювелірних виробів проведуть відповідну експертизу.