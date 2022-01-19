Четверо туристів намагалися перевезти велику кількість курток та сумок Louis Vuitton без сплати мита

У вівторок, 18 січня, а аеропорту «Львів» митники та прикордонники вилучили в чотирьох пасажирів рейсу зі Стамбула контрабандний одяг на суму 350 тис. грн.

У Львівській митниці розповіли, що для проходження митного контролю українські туристи, які прибули рейсом зі Стамбула, обрали смугу «зелений коридор». Однак під час огляду їхніх валіз працівники пункту пропуску спільно з прикордонниками виявили товари, обсяги яких перевищили дозволену норму для переміщення через митний кордон України.

Зокрема, троє чоловіків з Чернівецької області перевозили 47 курток, а мешканка Хмельницького – 17 жіночих сумочок під маркою Louis Vuitton. Контрабандний одяг та сумки, загальною вартістю близько 350 тис. грн, вилучили.

Контрабандний одяг вилучили, його долю вирішить суд (фото митниці)

За цими фактами митники склали протоколи за порушення митних правил (ст. 471 Митного кодексу України). Подальшу долю вилучених товарів вирішить суд.