Таблетки в туристки вилучили, справу передали правоохоронцям

У суботу, 18 грудня, у львівському аеропорту працівники львівської митниці затримали 33-річну українську туристку, яка привезла з Єгипту заборонені в Україні таблетки з психотропними речовинами. Таблетки та суспензії «1,2,3 One Two Three» продаються в Єгипті як ліки від застуди, однак в Україні вони належать до медпрепартаів з обмеженим доступом.

У Львівській митниці розповіли, що 33-річна українська туристка прибула у львівський аеропорт рейсом із Шарм-ель-Шейха. Для проходження митного контролю вона обрала смугу «зелений коридор».

Однак під час огляду речей пасажирки працівники митного поста «Львів-аеропорт» спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ виявили медпрепарати – 240 таблеток та 620 грамів суспензії із складниками, обіг якого в Україні обмежено. Ці речовини, відповідно до постанови уряду, входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Лікарські засоби вилучили. Інформацію про цей факт митники скерували в правоохоронні органи, проводяться невідкладні слідчі дії.

Зазначимо, це не вперше в аеропорту Львова в туристів вилучають зазначені ліки.