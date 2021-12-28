Водій мікроавтобуса намагався провезти через кордон 340 кг контрабандного хамону

У вівторок, 28 грудня, у пункті пропуску «Шегині-Медика» на кордоні з Польщею працівники львівської митниці вилучили у водія мікроавтобуса 340 кілограмів хамону. Іспанський національний делікатес водій намагався провезти контрабандою.

У Львівській митниці розповіли, що вночі 28 грудня у пункт пропуску «Шегині-Медика» із Польщі прибув мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 43-річний мешканець Тернополя. Водій для проходження митного контролю обрав смугу руху «червоний коридор» і в декларації вказав, що перевозить особисті речі.

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Однак під час огляду в багажному відділенні авто митники спільно з прикордонниками виявили 340 кг хамону, вартістю близько 100 тис. грн. Про цей товар під час декларування та усного опитування водій не повідомив, проте визнав його своєю власністю.

На водія мікроавтобуса склали протокол про порушення митних правил. Контрабандний товар вилучили. Подальшу долю вилученого вирішить суд.