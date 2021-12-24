Каву німецького виробника «Dallmayr prodomo» вилучили у двох водіїв у Шегинях

У пункті пропуску «Шегині-Медика» працівники Львівської митниці під час перевірки двох вантажівок, які везли товар з Польщі, вилучили майже тонну незадекларованої кави німецького виробництва.

У п’ятницю, 24 грудня, у Львівській митниці розповіли, що в пункт пропуску «Шегині-Медика» з території Польщі заїхали два автомобілі, якими керували громадяни України. До митного контролю вони подали документи, за якими перевозили «каву натуральну, смажену в асортименті». Отримувачем вантажу була зазначена київська фірма, а відправником – компанія з Польщі.

Контрабандну каву вилучили, її подальшу долю вирішить суд (фото митниці)

Однак під час огляду товару в кожному транспортному засобі, окрім заявленого товару, митники спільно з прикордонниками виявили по 440 кг кави натуральної меленої торгової марки «Dallmayr prodomo». Цей додатковий товар водії не вказали в деклараціях. Загальна вартість незадекларованої кави – понад 150 тис. грн.

На обох водіїв склали протоколи про порушення митних правил. Контрабандну каву вилучили. Подальшу долю цього товару вирішить суд.