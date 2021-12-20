Львів'янин намагався ввезти в Україну одяг бренду Rick Owens під виглядом секонд-хенду

У понеділок вночі, 20 грудня, у пункті пропуску «Шегині-Медика» львівські митники вилучили в 31-річного мешканця Львова брендовий одяг, вартістю 1,3 млн грн, який він намагався ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

У Львівській митниці розповіли, що вночі на 20 грудня у пункт пропуску «Шегині-Медика» з Польщі прибув мікроавтобус, яким керував 31-річний мешканець Львова. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «червоний коридор» та задекларував 700 кг вживаного одягу. Відповідно до закону, при ввезенні в Україну гуманітарна допомога звільняється від оподаткування ввізним митом.

Однак під час огляду авто митники спільно з прикордонниками виявили в багажному відділенні понад 50 одиниць нового одягу: жіночі сукні, светри, чоловічі сорочки, куртки, штани та піджаки бренду Rick Owens. Орієнтована вартість виявленого – 1,3 млн грн. У декларації була відсутня інформація про цей товар.

У результаті на порушника склали протокол про порушення митних правил. Товар вилучили, його подальшу долю вирішить суд.