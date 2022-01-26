Незадекларований товар везли з Праги на адресу київської фірми

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили товар на рекордну суму – майже 9 млн грн. Власники товару намагалися перевезти через кордон цілу фуру незадекларованих щіток склоочисника до автомобілів.

У середу, 26 січня, у Державній митній службі розповіли, що водій вантажівки подав до митного контролю товаросупровідні документи на вантаж «змінні ґумки до щіток склоочисника та футляри для окулярів». Відповідно до документів, понад 47 000 штук змінної ґумки та 36 000 футлярів вартістю понад 760 тис. грн переміщували з Праги на адресу одного з підприємств у Києві.

Незадекларований товар вилучили, його долю вирішить суд (фото митниці)

Однак, під час митного контролю митники зафіксували розбіжності у вагових параметрах, тож авто скерували на огляд. За його результатами, виявили невідповідність фактично переміщуваного товару до того, яка булав казана у документах. Зокрема, замість змінних ґумок переміщували 62 600 щіток склоочисників у зборі німецького виробництва. Такий товар має інший код, а отже, іншу митну вартість, від чого залежить нарахування митних платежів.

У результаті стосовно керівника підприємства-відправника склали протокол за переміщення товарів через кордон України з приховуванням від митного контролю (ч.1. ст. 483 Митного кодексу України). Товар, орієнтовна вартість якого майже 9 млн грн, вилучили. Його подальшу долю вирішить суд.