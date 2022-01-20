Фірма-перевізник не вказала у документах 4 тонни овочів

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею працівники Львівської митниці вилучили майже 4 тонни контрабандних овочів, зокрема, cалат-лутук, салат-ромен та капусту броколі.

У четвер, 20 січня, у Львівській митниці розповіли, що у пункті пропуску «Краківець-Корчова» з Польщі прибула вантажівка, в якій, відповідно до товарно-супровідних документів, перевозили понад 11 тон овочів та фруктів на суму понад 500 тис. грн. Товар було відправлено з польського міста Ярослав на адресу одного з київських підприємств.

З Польщі намагалися завезти в Україну 4 тонни контрабандних овочів (фото митниці)

Однак під час зважування транспортного засобу митники встановили, що загальна маса автомобіля, завантаженого товаром, є значно більшою від заявленої в документах. Під час поглибленого огляду виявилося, що у вантажівці перевозили на 2,6 тонни більше салату-латуку, на 440 кг капусти-броколі, а майже тонна салату-ромен взагалі не вказана в документах.

Оскільки директор фірми-відправника подав документи з неправдивими даними про найменування товарів, їх кількість та вартість, на нього склали протокол про порушення митних правил (ч1.ст.483 Митного кодексу України). 4 тонни овочів вилучили. Їх подальшу долю вирішить суд.