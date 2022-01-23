Взуття, сумки і дорогі годинники були серед особистих речей пасажирів

Митники у Краківці викрили контрабанду дизайнерського взуття, сумок і годинників на суму у 3,78 млн грн. Подія трапилась у суботу, 22 січня, у пункті пропуску «Краковець» у Львівській області.

За повідомленням Державної митної служби України, водія-порушника митного законодавства викрило те, що він нервувався під час проходження митного контролю.

«На митному посту "Краковець" на територію України в'їхав транспортний засіб української реєстрації з п’ятьма громадянами України. Водій авто обрав для перетину кордону "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує заборонених товарів або товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Під час візуального огляду авто працівниками Координаційно-моніторингової та Львівської митниць , водій суттєво нервував, чим викликав підозру митників», – ідеться в повідомленні.

Тож автівку відправили на поглиблений огляд, під час якого серед особистих речей пасажирів виявили 13 пар жіночого взуття брендів Versace, Hermes, Loro Piana, Celine; 6 сумок брендів SHANEL, Hermes, Saint Laurent, Louis Vuitton і 2 годинники фірми Rolex. Загальна встановлена вартість предметів – 3 788 200 грн.

Фото Державної митної служби України

Львівські митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України. Санкція за порушення цієї статті Митного кодексу передбачає штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто 1700 грн.