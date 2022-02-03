Власник літака невідомий, його розшукує поліція

На Прикарпатті у селі Серафинці поруч з Городенкою виявили «Кукурузник» АН-2. За інформацією прикордонників, літак щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон. Прикордонники підозрюють, що на ньому переміщували сигарети.

Про літак АН-2, який виявили у селі Серафинці поруч з Городенкою першою повідомила газета «Край». «На полі біля лісопосадки виявили літак АН-2 невідомого власника. Правоохоронці зазначають, що місцевим мешканцям нема чого хвилюватися, техніка не є військового призначення. Наразі фахівці визначають, хто і для чого залишив там літальний апарат без жодних розпізнавальних знаків», – йдеться у дописі.

У місцевій поліції ZAXID.NET підтвердили, що в полі знайшли літак, але уточнили, що він без реєстраційних знаків і його власника наразі розшукують.

Пізніше про виявлений літак біля Городенки повідомила і прес-служба Державної прикордонної служби. «На Прикарпатті правоохоронці виявили «Кукурузник» АН-2. Прикордонники зафіксували, що літак щонайменше двічі незаконно перетинав українсько-румунський кордон, скоріш за все переміщуючи тютюнові вироби. Кому належить повітряне судно без реєстраційних знаків та що ще могли доправляти ним до сусідньої Румунії, наразі з’ясовують», – йдеться у повідомленні прес-служби.