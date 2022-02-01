Вертоліт доставляв контрабандні сигарети до Угорщини та Румунії двічі на місяць

СБУ затримала трьох закарпатців, які на приватному вертольоті організували контрабанду сигарет до Угорщини. Відомо, що вертоліт здійснював нелегальний перетин кордон двічі на місяць, за один раз контрабандисти переправляли до 50 тис. пачок сигарет, заробляючи близько 2 млн грн за місяць. До справи долучили професійного пілота.

Як зазначають у Державній прикордонній службі, затриманий вертоліт марки Aérospatiale Alouette III коштує понад 150 тисяч доларів. Гелікоптер закарпатські прикордонники затримали у ніч на вівторок, 1 лютого, спільно з угорцями.

Як повідомляє прес-служба СБУ Закарпаття, вертоліт незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини. Троє закарпатців, причетних до контрабанди, завантажували вертоліт українськими сигаретами без акцизних марок. До польотів був залучений професійний пілот, який має відповідну ліцензію. Вертоліт закарпатці купили в іншому регіоні України та демонтували із його салону крісла, аби перевозити більше вантажу.

«Гелікоптер двічі на місяць незаконно перетинав кордон і здійснював посадку на території Румунії та Угорщини. Ділки завантажували літальний апарат підакцизними товарами – пачками цигарок українського виробництва без акцизних марок. Розміри гелікоптера дозволяли переміщувати до 50 тис. пачок тютюнових виробів за раз. За кордоном на вертоліт вже очікували спільники, які у подальшому реалізовували цигарки на території Євросоюзу. Для уникнення викриття, ділки приховували гвинтокрил у важкодоступній місцевості на території Закарпаття», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі СБУ, троє підозрюваних є мешканцями Закарпаття, віком 46, 43 та 36 років. Один із них – місцевий бізнесмен, який й організував справу, інший – пілот, ще один чоловік також був дотичний до організації контрабанди сигарет. У поліції додають, що попередньо причетні до злочинів двоє мешканців Мукачева та один мешканець Хустщини.

У прес-службі поліції Закарпаття додають, що незаконний перетин кордону правоохоронці зафіксували у понеділок, 31 січня: вертоліт перелетів з України до Угорщини, а повернувшись, приземлився на околиці села Нижній Студений в Хустському районі.

«У листопаді минулого року зловмисники придбали на території однієї з північних областей гелікоптер, який переобладнали для перевезення вантажів. До керування повітряним судном фігуранти залучили сторонню особу, яка має відповідні навики здійснення польотів», – зазначають у поліції.

Під час огляду на місці події у гелікоптера правоохоронці виявили близько 50 блоків з сигарет без акцизних марок і 3 блоки – з марками. Вертоліт вилучили, на нього накладуть арешт.

Як у коментарі ZAXID.NET зазначила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, виявлений гелікоптер має вантажопідйомність на шасі 750 кг, він може взяти на борт 6 пасажирів, розвивати швидкість до 185 км/год та долати відстань у понад 550 км, при цьому, до багажного відсіку гелікоптера може бути завантажено до 50 ящиків сигарет.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів).