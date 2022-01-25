На порушника працівники митниці склали митний протокол

У Чернівецькій області прикордонники пропускного пункту «Порубне» у мішках з пшеницею виявили 100 пачок сигарет. Таким чином 30-річний громадянин Румунії намагався незаконно перевезти сигарети за кордон. На чоловіка склали протокол за порушення митних правил, він має сплатити штраф.

Про незаконне перевезення сигарет у вівторок, 25 січня, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

«У пункті пропуску «Порубне» під час огляду автомобіля Volkswagen, яким прямував за кордон 30-річний громадянин Румунії, оглядові виявили 100 пачок сигарет без марок акцизного збору, які були приховані в багажному відділенні автомобіля у мішку з пшеницею», – йдеться в повідомленні прес-служби управління.

Працівники митниці склали на 30-річного порушника митний протокол. Чоловік має сплатити штраф.