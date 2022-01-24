На нетверезого водія патрульні склали три адміністративні протоколи

У центрі Чернівців вночі понеділка, 24 січня, п'яний 34-річний водій BMW розтрощив атракціони різдвяного містечка. Чоловік перевищив швидкість й зіткнувся з припаркованими автомобілями, згодом з бетонною огорожею та атракціонами. Про ДТП повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області. Там зазначили, що на водія склали три адміністративні протоколи.

«Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на площі Соборній патрульні отримали сьогодні, близько 4-ї години ранку. Інспектори патрульної поліції прибули на місце події та з’ясували, що 34-річний водій, керуючи транспортним засобом BMW, не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив наїзд на припарковані автомобілі (Volkswagen, Nissan), бетонну огорожу та атракціони. На щастя, водій тілесних ушкоджень не отримав», – йдеться в повідомленні прес-служби патрульної поліції за 24 січня.

Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Від огляду на стан сп’яніння водій відмовився. Патрульні склали на водія адміністративні матеріали згідно зі ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та згідно зі ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Зазначимо, розтрощені каруселі на Соборній площі розбирають, в цьому році вони вже працювати не будуть.