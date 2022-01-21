На момент аварії постраждалий був п’яним

У селі Припруття Чернівецької області ввечері четверга, 20 січня, 40-річний пасажир КамАЗа випав з кабіни під час руху вантажівки. За словами водія, авто знесло з дороги, його пасажир не втримався й випав з кабіни. Правоохоронці за фактом порушення правил дорожнього руху розпочали провадження.

«Учора ввечері, 20 січня, в селі Припруття внаслідок недотримання правил дорожнього руху травми ноги отримав 40-річний мешканець села Тарасівці, який випав з кабіни вантажівки КамАЗ. Правоохоронці з’ясували, що 38-річний водій допустив занос транспортного засобу, в результаті якого пасажир випав з кабіни авто», – йдеться в повідомлені прес-служби Нацполіції Чернівецької області за 21 січня.

Внаслідок ДТП 40-річний пасажир отримав травми. У нього медики діагностували перелом ноги й госпіталізували до лікарні. На момент аварії постраждалий був п’яним. Про те, чи був водій вантажівки тверезим у поліції з’ясовують. Наразі правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування для встановлення обставин аварії.