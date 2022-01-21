Рідні просять надати будь-яку інформацію про місцеперебування буковинця

У Чернівецькій області рідні розшукують зниклого безвісти 22-річного Ігоря Паращука. Ввечері середи, 19 січня, хлопець відправився у село Шишківці до батьків, однак вдома він не з’явився й на зв’язок з того часу не виходив. Про розшук буковинця в п’ятницю, 21 січня, повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області.

«22-річний уродженець села Шишківці Чернівецького району вийшов із тимчасового місця проживання в селі Рукшин Дністровського району 19 січня приблизно о 21:00 і досі його місцеперебування невідоме. Зі слів дівчини, з якою розшукуваний проживав, він повідомив що їде до батьків в село Шишківці, однак до рідного дому не повернувся», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції області.

Буковинець худорлявої тілобудови, приблизно 160-165 см зросту. З собою хлопець мав рюкзак з теплими речами та великий термос. Правоохоронці просять небайдужих, яким відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування 22-річного Ігоря Паращука повідомити до відділення поліції №2 (м. Хотин) за номерами телефонів: 0662348113, 0957647040 або на спецлінію «102».

Зазначимо, хлопця розшукують й рідні в соцмережах. Брат зниклого написав в Instagram, що в день зникнення Ігор був одягнутий в темно-синю куртку й шапку з білою емблемою. Також він просив повідомити, якщо хтось розмовляв з хлопцем напередодні.