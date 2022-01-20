43-річний водій легковика не впорався з керуванням й зіткнувся з огорожею

У селищі Берегомет Чернівецької області вночі четверга, 20 січня, внаслідок зіткнення з металевою огорожею загинув 43-річний водій «Славути». Його 20-річного сина із травмою хребта госпіталізували медики. Про смертельну ДТП повідомили в прес-службі Нацполіції Чернівецької області.

«Сьогодні вночі, 20 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Берегомет Вижницького району сталася аварія. Виїхавши на місце події, поліцейські попередньо встановили, що 43-річний водій автомобіля «ЗАЗ-1103 Славута» не впорався з керуванням та зіткнувся з металевою огорожею», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 20 січня.

Від отриманих травм водій авто загинув на місці аварії, його 20-річного сина госпіталізували медики. У хлопця діагностували травми хребта та перелом ноги.

Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Правоохоронці не повідомляють, чи був водій тверезим. Триває досудове розслідування.