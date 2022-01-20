Рішення про перехід прийняли у зв'язку з різким збільшенням хворих на коронавірус

У Чернівецькій області з 21 січня школи переходять на дистанційне навчання. Таке рішення в четвер, 20 січня, ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Запроваджують онлайн-заняття на два тижні. Про перехід на дистанційну форму навчання повідомила прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

«Школи Буковини із 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та коронавірус», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА за 20 січня.

Рішення про перехід на онлайн-навчання запровадили у зв'язку з різким збільшенням в області хворих на коронавірус й переходом області в помаранчеву карантинну зону. Лише сьогодні в Чернівецькій області зафіксували ледь не рекордну кількість нових випадків Covid-19, а це 694 хворих, що на два менше від встановленого в жовтні минулого року рекорду.

Так само в області побільшала кількість госпіталізацій хворих на коронавірус дітей. Як розповів ZAXID.NET в.о. керівника Чернівецької обласної дитячої лікарні Василь Павлюк, в лікарні наразі лікуються 26 дітей, в яких підтвердився коронавірус. До прикладу, минулого тижня хворих було вдвічі менше. Однак, за словами медика, ситуація наразі стабільна, адже в лікарні заповнені лише 50% ліжко-місць.

Зазначимо, востаннє в області запроваджували дистанційну форму навчання в жовтні 2021, тоді онлайн-навчання тривало два тижні й окрім шкіл на дистанційне переводили дитсадки. Однак наразі про позашкільну освіту на засіданні ТЕБ та НС не йшлося.