Хлопця затримали за декілька годин після крадіжки

У селищі Берегомет Чернівецької області в неділю, 16 січня, 76-річний чоловік заявив до поліції про викрадення «Жигулі». Як з’ясували правоохоронці, викрадачем виявився 17-річний онук буковинця. П’яний хлопець виштовхав автомобіль з двору, за допомогою дротів запустив двигун й поїхав кататись.

Про інцидент в понеділок, 17 січня, повідомили в прес-службі Нацполіції Чернівецької області. Там зазначили, що юнака затримали за декілька годин після крадіжки й повідомили йому про підозру.

«До поліції звернувся 76-річний житель селища Берегомет та повідомив, що вранці невідомий вкрав його авто «ВАЗ-2107», припаркований на території домогосподарства. Правоохоронці впродовж декількох годин зупинили легковик під керуванням 17-річного жителя села Мигове. Поліцейські встановили, що юнак прийшов до свого дідуся та без його дозволу виштовхав автомобіль з подвір’я. Відтак за допомогою замикання автомобільних дротів запустив двигун та поїхав кататися», – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції області.

Юнака затримали, а «Жигулі» передали власнику. Правоохоронці склали на хлопця адмінпротоколи за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування) та ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) ККУ. Буковинцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ. Наразі триває досудове розслідування.