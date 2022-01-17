За попередньою інформацією, причиною вибуху став витік газу

У центрі Чернівців ввечері неділі, 17 січні, в багатоповерхівці на третьому поверсі стався вибух. За попередньою інформацією, причиною вибуху був витік газу. Внаслідок пожежі з будинку евакуювали всіх жителів, а 74-річну жінку й чоловіка з травмами та опіками обличчя госпіталізували до лікарні. Про інцидент ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк.

«О 19:17 на лінію 102 надійшло повідомлення про вибух газу по вул. Шептицького, 15. Факт вибуху газу на третьому поверсі за цією адресою підтвердився, є потерпілі. На місці патрульні забезпечували охорону, травмованих забрала швидка. Також рятувальники здійснили евакуацію жителів всього будинку», – розповіла Юлія Замерзляк.

У прес-службі ДСНС Чернівецької області підтвердили інцидент з вибухом. Там уточнили, що вибухнула квартира на вул. Турецька й на момент інциденту в ній перебувала 74-річна жінка та 54-річний чоловік.

«На момент вибуху газу у квартирі перебувала жінка 1948 року народження та чоловік 1968 року народження. Внаслідок чого люди травмувались. Рятувальники допомогли травмованим особам покинути приміщення та передали їх працівникам швидкої медичної допомоги. Окрім цього, було проведено евакуацію 8 осіб, які проживали у сусідніх квартирах житлового будинку», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС за 17 січня.

У Нацполіції Чернівецької області повідомили, що ймовірною причиною вибуху міг бути витік газу. Адже за словами травмованої чернівчанки, вибух трапився після того, як вона підпалила сірник. Рятувальники наразі ж встановлюють остаточні обставини інциденту.