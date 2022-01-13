Порушника на виїзді з Чернівців за 20 хв після злочину затримали поліцейські

У центрі Чернівців 22-річний чоловік двічі вистрілив у водія припаркованого позашляховика BMW. Інцидент стався після обіду у четвер, 13 січня, на вулиці Парковий проїзд біля торгового центру «City Park». Внаслідок пострілів 25-річного водія BMW з травмами ока госпіталізували до лікарні. Правопорушника за 20 хвилин затримали поліцейські.

Першими про стрілянину у Чернівцях повідомили очевидці у соцмережах. Цю інформацію згодом підтвердили у прес-службі Нацполіції Чернівецької області.

«Повідомлення про госпіталізацію чоловіка з травмою ока поліцейські отримали від медиків. Під час проведення першочергових слідчо-розшукових заходів правоохоронці оглянули місце події, опитали можливих свідків та очевидців. Поліцейські швидко встановили маршрут втечі зловмисника. Уже через 20 хвилин на виїзді з Чернівців співробітники карного розшуку ГУНП спільно з патрульними поліцейськими зупинили автомобіль, в якому порушник їхав разом зі знайомим», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

За попередньою інформацією, вчинив стрілянину 22-річний чернівчанин, з якої зброї стріляв наразі встановлюють. У поліції зазначили, що зловмисник намагався втекти, він не пояснив чому стріляв у чернівчанина. Потерпілий наразі перебуває в лікарні, в нього попередньо діагностували травму ока.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 15 ККУ (замах на кримінальне правопорушення) і ст. 115 (умисне вбивство). Наразі співробітники поліції проводять допит затриманого та встановлюють мотиви правопорушення, триває розслідування.