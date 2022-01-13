Сокирянський райсуд Чернівецької області посадив на два роки громадянина Молдови Дениса Лисака, який вкрав у будинку матері 180 грн та дві пляшки коньяку. Відомо, що проживав чоловік у Сокирянах й до цього відбував умовне покарання за домашнє насильство, тому суддя вирішив призначити йому тяжчий термін. Про інцидент стало відомо з вироку Сокирянського райсуду за 5 січня.

«Денис Лисак 20 листопада 2021 року о 15:00 перебував у будинку своє матері в Сокирянах. Чоловік таємно викрав 180 грн, пляшку коньяку «Аджарі» об`ємом 0,5 л у новому закоркованому стані та пляшку коньяку «Жан-Жак» об`ємом 0,5 л у новому закоркованому стані. Після цього він втік з будинку, тим самим чоловік спричинив майнову шкоду матері на загальну суму 513 грн», – йдеться у тексті вироку суду.

Під час засідання чоловік визнав свою вину й допомагав слідству. Натомість до цього він двічі крав гроші у своєї матері й у грудні 2021 року отримав умовне покарання за домашнє насильство.

Розглянувши справу, суддя Сокирянського райсуду Олександр Ратушенка визнав винним громадянина Молдови Дениса Лисака в крадіжці й призначив йому 1 рік й 9 місяців ув’язнення. Суд обрав йому суворіше покарання, адже до цього він вже вчиняв злочини. До того ж суд не врахував каяття чоловіка, бо вирішив, що вони не щирі. У обвинуваченого є 30 діб з дня винесення вироку, щоб подати апеляцію.