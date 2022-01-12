Посадовець вимагав у підприємця хабар за перемогу в тендері по ремонту доріг

У Чернівцях трьом посадовцям повідомили про підозру в привласненні 600 тис. грн на ремонті доріг. Головним фігурантом справи є заступник начальника відділу ремонту доріг Чернівецької ОДА Юрій Мінько, окрім якого по справі проходять ще кілька посадовців Служби автодоріг Чернівецької області та працівники компанії-підрядника. За версією правоохоронців, Юрій Міньків вимагав у підрядника 600 тис. грн за перемогу в тендері з ремонту доріг.

Про винесення підозри посадовцям у середу, 12 січня, повідомила прес-служба Служби безпеки України в Чернівецькій області. Виявили корупційну схему ще у квітні 2021, тоді на рахунок компанії, яку вказав посадовець, підприємець упродовж шести місяців частинами надсилав 600 тис. грн. За даними СБУ, посадовець і далі хотів таким чином отримувати гроші від підрядника, однак цю схему виявили.

«До протиправної діяльності причетні декілька посадовців одного з управлінь облдержадміністрації, обласної служби автодоріг та представники афілійованої комерційної структури. Учасники схеми вимагали й отримали від підрядника 600 тис. грн «відкату» з перерахованих бюджетних грошей за виконаний ремонт доріг. Для «узаконення» схеми зловмисники уклали фіктивні угоду та акти про надання послуг з підконтрольною фірмою-посередником», – йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Під час проведення обшуків стало відомо, що основним підозрюваним в незаконній схемі є заступник начальника відділу ремонту доріг Чернівецької ОДА Юрій Мінько. Про його причетність стало відомо з ухвали суду про проведення обшуків, яку опублікував «Букінфо», цю інформацію ZAXID.NET підтвердили правоохоронці.



Сам Юрій Мінько у коментарі «Суспільному» заявляв, що обставини обшуків йому незрозумілі. За словами чиновника, у нього вилучили сімейні грошові збереження, деякі документи та записник. Про події, щодо яких проводять розслідування, нічого не знав.

Юрій Мінько заявив, що обставини обшуків йому незрозумілі

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) ККУ. Триває досудове розслідування.