У Чернівцях 15 січня проведуть щорічний Фестиваль Маланок. На нього приїдуть понад 30 колективів з України та Румунії, які підготували конструкції на автомобілях та театралізовані сценки. Зазначимо, у зв'язку зі святковою ходою центр міста повністю перекриють для проїзду автотранспорту. Цьогоріч в рамках фестивалю у Кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука покажуть фільм «Маланка – культура народу». ZAXID.NET уклав програму заходів, щоб ви не пропустили найзапальніший зимовий фестиваль.

Розпочнеться фестиваль у суботу, 15 січня, з офіційного відкриття на площі Філармонії о 12:00.

Уже о 12:20 розпочнеться традиційна карнавальна хода. Учасники пройдуть два кола центром міста за таким маршрутом: площа Філармонії – вулиця Заньковецької – вулиця Університетська – площа Театральна – вулиця Котляревського – площа Соборна – вулиця І. Франка – площа Центральна.

Усі учасники дійства зроблять перше коло карнавальної ходи центром міста. Відтак фольклорні колективи виступатимуть на сцені площі Філармонії, а друге коло ходи виконають лише учасники, які матимуть конструкції на автомобілях.

З 13:30 до 14:30 на площі Філармонії буде працювати кухня, атракціони для дітей, проведення майстер-класів, продаватимуть сувенірну продукцію.

О 13:40 на площі Філармонії розпочнуться виступи фольклорних колективів й триватимуть аж до вечора.

О 18:30 відбудеться завершення конкурсної програми. Нагородження учасників та переможців Фестивалю, призовий фонд для учасників цьогоріч складатиме понад 200 тисяч гривень.

16 січня о 16:00 в Кіномистецькому центрі імені Івана Миколайчука відбудеться показ фільму про буковинську Маланку «Маланка – культура народу». Вхід вільний за наявності документа про вакцинацію.

Зазначимо, на традиційний захід «Маланка-фест» у Чернівці цього року приїдуть понад 30 колективів, і не лише з різних регіонів України, а й із Румунії. До участі у «Маланка-фест» допускатимуть лише з Covid-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом. На проведення фестивалю у Чернівцях цьогоріч виділили 400 тисяч гривень, рішення прийняли на сесії міської ради. Крім того, у зв'язку зі святковою ходою центр міста з 10:00 по 19:00 повністю перекриють для проїзду автотранспорту.

Що таке Фестиваль Маланок

Маланка — народне та церковне свято напередодні «старого» Нового року. Відзначення традиційної буковинської Маланки з обрядовим переодяганням у звірів та міфологічних персонажів характерне для прикордонних районів Буковини.

У Чернівцях фестиваль Маланок започаткований у 2011 році туристичною громадською організацією «Палітра Буковини», він представляє аутентичну українську, бессарабську, гуцульську, молдавську, румунську маланку, традиції яких збережені у цьому багатонаціональному регіоні. У фестивалі також беруть участь колективи з осучасненою маланкою – так званою периберією.

Кращу «маланку» визначають глядачі шляхом голосування на офіційному сайті. Призовий фонд фестивалю розподіляють між 1, 2 і 3 місцем. Лише у 2016 році фестиваль був благодійним, на якому відбувся збір коштів для українських воїнів-учасників АТО. У 2020 році в Чернівцях не проводили фестиваль через карантинні обмеження та поширення коронавірусної інфекції. Замість фестивалю провели онлайн-конкурс на найкраще фото з попередніх років.