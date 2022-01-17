Епідеміологи перевіряють заклад на наявність вірусу, який спричинив отруєння

У ресторані «Гетьман» в селі Мигове Чернівецької області після святкування корпоративу 16 осіб звернулись до лікарні з харчовим отруєнням. Медики діагностували в постраждалих інфекційне захворювання – гастроентероколіт. Про масове отруєння в неділю, 16 січня, повідомила прес-служба Держпродспоживслужби Чернівецької області. Наразі там розпочали епідрозслідування. В ресторані ZAXID.NET заперечили випадок зараження.

«16 січня до «Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшло екстрене повідомлення про звернення 2-х хворих зі скаргами на підвищення температури тіла та блювоту. Хворих доставлено бригадою екстреної медичної допомоги з с. Мигове Вижницького району. Встановлено діагноз «гастроентероколіт». Від госпіталізації хворі відмовились, а своє захворювання пов’язують з вживанням їжі в ресторані «Гетьман», що знаходиться в с. Мигове Вижницького району. Згодом надійшло повідомлення про звернення ще 14 осіб з ознаками харчового отруєння», – йдеться в повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби.

У ресторані «Гетьман» ZAXID.NET повідомили, що такого випадку в них не було й гості не могли заразитись в їхньому закладі. Натомість речниця Держпродспоживслужби Чернівецької області Анджела Косован розповіла ZAXID.NET, що всі постраждалі були присутні на корпоративі в цьому закладі. За її словами, фахівці розпочали розслідування й ресторан встигли перевірити, там взяли зразки проб води, стоків та їжі. Результати наразі обробляють в лабораторії, якщо там підтвердять наявність вірусу, заклад закриють.