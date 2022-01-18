Наразі в Чернівецькій області знеструмлено близько 20 населених пунктів

У Чернівцях та в області ввечері вівторка, 17 січня, пройшовся сильний буревій, внаслідок якого близько 20 населених пунктів області залишились без електроенергії. У центральному корпусі кіцманської лікарні сильний вітер зруйнував покрівлю. А в Чернівцях буревій зніс металевий дах торгового центру на припарковані авто.

Як повідомляють очевидці, пізно ввечері 17 січня на вулиці Парковий проїзд металевий дах торгового центру «Сіті парк» упав на припарковані поруч автомобілі. Їх намагались дістати водії авто.

Того ж вечора у Чернівцях сталося аварійне відключення електроенергії у котельні на вулиці Ірини Вільде, 6. У департаменті інфраструктури та благоустрою ZAXID.NET повідомили, що внаслідок негоди тимчасово призупинили теплопостачання в низці будинків, а також в приміщення гімназії №5, спецшколі №3, училищі мистецтв, а також у будівлі телеканалу «Суспільне». Співробітники РЕМу зараз ліквідовують аварію.

Внаслідок буревію постраждала й покрівля кіцманської лікарні. Про інцидент повідомила прес-служба медичного закладу. На оприлюдненій світлині видно, що із даху злетіли кілька листів шиферу. Працівники ліквідовують наслідки негоди.

«Наслідки буревію, який зняв частину перекриття даху на центральному корпусі КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Наразі проводяться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні прес-служби медзакладу.

Станом на ранок 18 січня через пориви вітру без електрики залишились 18 населених пунктів області. Про аварійні відключення повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 18 січня внаслідок поривів вітру через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 18 населених пунктів Чернівецької області. Внаслідок шквального вітру пошкоджено дахи житлового будинку на площі 60 кв. м та торгово-офісної будівлі на площі 150 кв. м в місті Чернівці», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Тим часом за прогнозами чернівецького гідрометцентру, негода в області 18 січня збережеться. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Така ж погода триматиметься 19 січня.

Зазначимо, у Чернівцях 14 січня шквальний вітер зніс дах кінотеатру «Чернівці», інцидент обійшовся без постраждалих. За словами директора кінотеатру Руслана Зваруна, наразі дах тимчасово прикрили уламками, ремонтувати почнуть, коли отримають фінансування, адже сподіваються на підтримку міськради та управління культури.