Цього року для сортування планують закупити спеціальну станцію за 8,5 млн грн

У Чернівцях комунальне підприємство МКП «Спецкомунтранс» за три місяці сортування сміття отримало близько 1 млн грн. Гроші отримали завдяки продажу посортованих відходів місцевому підприємцю. Більша частина отриманих коштів пішла на зарплати сортувальникам, адже робили вони це вручну. Іншу ж частину витратять на закупівлю техніки для господарства. Про отримання прибутку від сміття повідомила прес-служба департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міськради.

«У листопаді 2021 року на чорнівському полігоні розпочалися роботи по сортуванню сміття, а саме: ПЕТ-пляшка звичайна, ПЕТ-пляшка біла та скло. За три місяці МКП «Чернівціспецкомунтранс» отримало дохід від сортування сміття в сумі 951,6 тис. грн. Зараз на рік утилізується 140 тисяч тонн сміття, що дозволить отримати прибуток підприємству», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства за 19 січня.

Сміття на Чорнівському полігоні сортують вручну, для цього найняли 19 працівників, які отримують зарплату відповідно до кількості відсортованих відходів. Як розповів ZAXID.NET заступник міського голови Ігор Крохмаль, у листопаді 2021 року комунальне підприємство отримало дозвіл на сортування сміття. Тоді воно уклало договір з підприємцем, який погодився купувати відходи за найвищою ціною.

«Наші працівники вручну сортують сміття, одразу на полігоні відсортований пластик, скло й метал продаємо підприємцю, з яким укладений договір. Ціну встановили за кілограм. Нещодавно ми отримали ще одну вигідну комерційну пропозицію від іншого підприємця, плануємо укласти тепер другий договір. Слід розуміти, що фактично сортували сміття більше місяці, а не три й отримали гарний результат», – розповів Ігор Крохмаль.

За словами посадовця, зароблені кошти не пішли повністю в бюджет. Понад 350 тис. грн виплатили сортувальникам за роботу, 200 тис. грн отримав міський бюджет, а 150 тис. грн сплатили в держбюджет. Чистого прибутку підприємство отримало близько 200 тис. грн. За ці кошти планують оновити техніку, зокрема придбати сміттєвоз, нові контейнери, адже більша частина техніки на підприємстві орендована.

Сміття перероблятимуть й надалі вручну. Цього року в МКП «Спецкомунтранс» планують купити сучасну сортувальну лінію за 8,5 млн грн, що значно пришвидшить роботу сортувальників. Наступним кроком буде встановлення у Чернівцях контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів. Наразі в місті вже встановлені такі, однак більшість сміття туди потрапляє невідсортованим і відвозять його на загальний полігон. Над цим наразі працюють логісти, запевнив Ігор Крохмаль, адже за вивіз роздільного сміття чернівчанам довелось б платити більший тариф.

Зазначимо, чорнівський полігон вважається найбільшим сміттєзвалищем міста, всі інші стихійні смітники є незаконними. Раніше на чорнівському полігоні сортували сміття, однак податків місто не отримувало. За цим фактом відкрито низку кримінальних проваджень, які наразі розслідують.