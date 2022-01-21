Внаслідок аварії зіткнулись автомобілі Mazda, Renault Trafic й Toyota Land Cruiser

У центрі Чернівців вдень п’ятниці, 21 січня, сталась потрійна аварія. За інформацією правоохоронців, 41-річна чернівчанка намагалась здійснити поворот через подвійну суцільну смугу. Внаслідок повороту авто Mazda зіткнулось з Renault Trafic й по інерції з Toyota Land Cruiser. На місці аварії працюють правоохоронці. Про потрійну ДТП ZAXID.NET повідомила речниця прес-служби патрульної поліції Чернівецької області Юлія Замерзляк.

«У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану 41-річна водійка Mazda хотіла здійснити розворот через подвійну суцільну, внаслідок чого відбулося зіткнення з Renault Trafic й по інерції з Toyota Land Cruiser», – повідомила ZAXID.NET Юлія Замерзляк.

За її словами, ніхто з водіїв не постраждав. Наразі на місці аварії є незначні ускладнення в русі, на місці працюють правоохоронці. Про те, чи була водійка тверезою наразі не повідомляють.