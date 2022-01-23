Наразі інцидент розслідують правоохоронці

У Чернівецькій області в п’ятницю, 21 січня, поблизу україно-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця. За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство, у нього виявили несумісне з життям вогнепальне поранення. Про інцидент ZAXID.NET повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

«На жаль, в п'ятницю близько 17-ї години поблизу україно-румунського кордону було виявлено військовослужбовця без ознак життя. Попередньо, прикордонника виявлено з вогнепальним пораненням, що несумісне із життям. На місце події викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів», – повідомив Сергій Бровко.

За його словами, хлопець 2002 року народження. Загиблий був на строковій службі у прикордонному підрозділі. Попередньо, юнак вчинив самогубство. На місці події для з’ясування усіх обставин та причини смерті військовослужбовця працювали правоохоронці. Відтак усі деталі цього інциденту прикордонники повідомлять згодом.

Зазначимо, в неділю, 23 січні, неподалік Вижниці Чернівецької області з вогнепальним пораненням госпіталізували 22-річного військовослужбовця. За інформацією прикордонників, інцидент трапився внаслідок необережного поводження зі зброєю під час несення служби.