Військовослужбовець сам звернувся по допомогу

Неподалік Вижниці Чернівецької області вночі неділі, 23 січня, з вогнепальним пораненням госпіталізували 22-річного військовослужбовця. За попередньою інформацією, травмувався прикордонник внаслідок необережного поводження зі зброєю під час несення служби. Про випадок ZAXID.NET повідомив речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

«Цієї ночі, 23 січня, прикордонний наряд отримав інформацію щодо поранення 22-річного військовослужбовця на одному з гірських підрозділів. Що стало причиною поранення, встановлюється. Прикордонник сам особисто доповів, що потребує медичної допомоги. Сусідній прикордонний наряд надав хлопцеві першу медичну допомогу. Згодом його госпіталізували до Путильської лікарні», – розповів ZAXID.NET Сергій Бровко.

За його словами, у 22-річного військовослужбовця діагностували травми грудної та черевної порожнин. Його чотири години оперували медики — вийняли дві кулі. Стан військового стабільний, він при свідомості й спілкується з лікарями.

Наразі за фактом поранення проводиться службове розслідування, правоохоронці відкрили провадження. За попередньою інформацією, трапився інцидент внаслідок необережного поводження зброєю. Деталі згодом.