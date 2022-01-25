Внаслідок ДТП на автодорозі H-03 «Чернівці – Житомир» ускладнений рух

У селі Дубівці неподалік Чернівців пізно ввечері понеділка, 24 січня, у ДТП загинула 36-річна жінка. ЇЇ чоловіка, 36-річного водія, госпіталізували медики. За попередньою інформацією поліцейських, аварія сталась внаслідок зіткнення автомобіля Audi з Chevrolet Cruze. Наразі проводиться розслідування.

«Учора ввечері, 24 січня, у селі Дубівці внаслідок зіткнення двох транспортних засобів від отриманих травм на місці аварії загинула 36-річна місцева мешканка. Попередньо правоохоронці встановили, у селі Дубівці 38-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Chevrolet Cruze, не надав перевагу у русі легковику Audi та зіткнувся із ним», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 25 січня.

Пасажирка Chevrolet Cruze загинула на місці аварії, а її 36-річного чоловіка госпіталізували медики для обстеження. Внаслідок ДТП 38-річний водій Audi не постраждав. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ. Остаточні причини ДТП встановлюють поліцейські, зокрема перевіряють, чи були водії тверезими.

Зазначимо, ДТП сталась на автодорозі H-03 «Чернівці – Житомир», за інформацією патрульної поліції, наразі там ускладнений рух.