22-річний львів’янин намагався перевезти 400 пачок сигарет потягом до Перемишля
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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22-річний львів'янин віз у поїзді 400 пачок сигарет
У вівторок, 1 лютого, львівські митники та прикордонники вилучили в пасажира поїзда «Одеса-Перемишль» 400 пачок сигарет. Їх намагався незаконно перевезти через кордон 22-річний львів’янин.
У Львівській митниці розповіли, що контрабандні сигарети знайшли під час огляду одного з купе потяга «Одеса-Перемишль». 400 пачок сигарет намагався перевезти 22-річний львів’янин у ніші для багажу. Аби їх не помітили, прикрив подушками та верхнім одягом.
Контрабандні сигарети пасажир поїзда заховав у ніші для багажу (фото митниці)
На порушника склали протокол за порушення митних правил (ч.1 ст. 483 Митного кодексу України). Матеріали справи скерують до суду.
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