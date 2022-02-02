22-річний львів'янин віз у поїзді 400 пачок сигарет

У вівторок, 1 лютого, львівські митники та прикордонники вилучили в пасажира поїзда «Одеса-Перемишль» 400 пачок сигарет. Їх намагався незаконно перевезти через кордон 22-річний львів’янин.

У Львівській митниці розповіли, що контрабандні сигарети знайшли під час огляду одного з купе потяга «Одеса-Перемишль». 400 пачок сигарет намагався перевезти 22-річний львів’янин у ніші для багажу. Аби їх не помітили, прикрив подушками та верхнім одягом.

Контрабандні сигарети пасажир поїзда заховав у ніші для багажу (фото митниці)

На порушника склали протокол за порушення митних правил (ч.1 ст. 483 Митного кодексу України). Матеріали справи скерують до суду.