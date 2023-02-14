Розлиту ртуть випадково виявив один з мешканців будинку під час прибирання резервної сходової клітки

У понеділок, 13 лютого, у багатоквартирному будинку на вул. Старицького у Львові один з мешканців виявив 2,8 кг розлитої ртуті. Рятувальники зібрали метал та передали на утилізацію.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, близько 16:40 на четвертому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку на вул. Старицького, 6 власник квартири під час прибирання сходової евакуаційної клітки виявив розлиту ртуть. Чоловік викликав рятувальників.

На місці працювали працівники відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Рятувальники зібрали 2,8 кг ртуті та передали її в управління з питань з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на зберігання та подальшу утилізацію.