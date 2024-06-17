Владислав Пік збудував частину будинку і паркан на комунальній ділянці на вул. Сокільницькій

Франківський районний суд Львова зобов’язав Владислава Піка демонтувати огорожу та частину будинку на вул. Сокільницькій. Львів’янин самовільно захопив комунальну ділянку, яку планували продати на аукціоні.

Як вказано в матеріалах справи, у 2020 році Львівська міська рада прийняла ухвалу, якою внесла до переліку ділянок, призначених для продажу, 0,1 га на вул. Сокільницькій. Під час обстеження ділянки землевпорядники виявили на ній паркан із фундаментом, а також частину збудованого будинку, причому сама ділянка перебуває в комунальній власності. Через захоплення комунальної землі міська рада звернулась в суд.

Сусідні дві ділянки з 2020 року належить львів’янину Владиславу Піку. Саме він, за версією ЛМР, розбудував на комунальній ділянці будинок із парканом, хоча не отримував від міськради на це ані документів на землю, ані документів на будівництво. Сам він у судове засідання не з’явився.

Враховуючи обставини справи суддя Франківського райсуду Марія Мартинишин позов міськради задовольнила і зобов’язала Владислава Піка звільнити самовільно зайняту комунальну ділянку на вул. Сокільницькій, демонтувати огорожу та частину збудованого будинку, що виходить за межі його приватизованої землі. Це рішення можна оскаржити в апеляції.